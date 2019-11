Hamburg

Hamburg: Plácido Domingo mit Mecklenburgischer Staatskapelle

28.11.2019, 06:11 Uhr | dpa

Opernstar Plácido Domingo (78) hat am Mittwoch begleitet von der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin in der Hamburger Elbphilharmonie ein gefeiertes Konzert gegeben. Für den von mehreren Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigten Spanier gab es immer wieder lauten Applaus. Vor ausverkauftem Haus sang er im großen Saal der Elbphilharmonie Arien und Songs aus seinem umfangreichen Repertoire aus über fünf Jahrzehnten.

Das Programm reichte dabei von Verdis "La Traviata" oder "Macbeth" über Franz Lehárs "Lustige Witwe" oder Leonards Bernsteins "West Side Story". An seiner Seite war die Star-Sopranistin Ana María Martínez, mit der er mehrere Duette sang. Auch für das Orchester gab es immer wieder anhaltenden Beifall.

Mehrere Sängerinnen hatten Domingo im Zuge der "MeToo"-Bewegung teils Jahrzehnte zurückliegende Übergriffe vorgeworfen. Der Spanier hatte die Beschuldigungen als unzutreffend zurückgewiesen. Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter hatte dazu erklärt: "Als öffentliche Institution können wir sexuelle Übergriffe weder tolerieren noch verharmlosen, sind aber in unserem Handeln auch an rechtsstaatliche Prinzipien gebunden."

Nach den Vorwürfen war Domingo im Oktober als Chef der Oper in Los Angeles zurückgetreten. Zuvor hatte er angekündigt, nicht mehr an der New Yorker Metropolitan Oper aufzutreten. Auch weitere Auftritte in den USA wurden abgesagt. Die Salzburger Festspiele planen dagegen 2020 weiter mit ihm.