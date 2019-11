Aktion gegen Schwarzarbeit

Zoll kontrolliert Hamburger Weihnachtsmarkt

28.11.2019, 09:32 Uhr | dpa , t-online.de

Der Zoll hat bei einer Kontrolle von Marktständen auf einem Weihnachtsmarkt in der Hamburger Innenstadt mindestens ein Dutzend Fälle von Schwarzarbeit aufgedeckt.

Zum Beginn der Weihnachtsmarktsaison hat der Zoll in Hamburg am Montag einen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt kontrolliert. 50 Beamte waren im Einsatz, teilte das Hauptzollamt Hamburg mit. 57 Personen in 32 Betrieben wurden überprüft.



In zwölf Fällen zeigten Arbeitnehmer ihre Tätigkeit nicht beim Jobcenter an, obwohl sie Leistungen beziehen. In sieben Betrieben fanden die Beamten Anhaltspunkte dafür, dass Beschäftigte keinen Mindestlohn erhalten. Die Unterlagen würden nun genauer geprüft.







"Mit unseren Kontrollen verhelfen wir den vielen Servicekräften auf den Weihnachtsmärkten zu ihrem gerechten Lohn und damit zu einer schöneren Adventszeit", so die Pressesprecherin des Hauptzollamts, Kristina Severon.