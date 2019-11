Hamburg

Zoll deckt Schwarzarbeit auf Hamburger Weihnachtsmarkt auf

28.11.2019, 08:29 Uhr | dpa

Der Zoll hat bei einer Kontrolle von Marktständen auf einem Weihnachtsmarkt in der Hamburger Innenstadt mindestens ein Dutzend Fälle von Schwarzarbeit aufgedeckt. Demnach erhielten zwölf Arbeitnehmer Leistungen vom Jobcenter, haben ihre Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt jedoch nicht angezeigt, wie das Hauptzollamt Hamburg am Donnerstag mitteilte. Zudem stellten Beamte auch Hinweise auf Verstöße gegen den Mindestlohn fest. Es hätten sich in sieben Betrieben Anhaltspunkte ergeben, dass der Mindestlohn nicht gezahlt wird, hieß es. Der Hamburger Zoll hatte am Montag rund 32 Betriebe auf mögliche Schwarzarbeit kontrolliert.