Hamburg

Weihnachtsbaum nach Jahren zurück im Hamburger Rathaus

28.11.2019, 16:09 Uhr | dpa

Erstmals seit fünf Jahren gibt es wieder einen Weihnachtsbaum im Hamburger Rathaus. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) schaltete die 375 Lichtkerzen der sechs Meter hohen Nordmanntanne am Donnerstagmittag ein. Zuletzt war Weihnachten 2014 ein Baum aufgestellt worden, danach war die Tradition wegen des Brandschutzes unterbrochen worden. Laut Veit fragten aber viele Bürger nach, so dass das Brandschutzkonzept überarbeitet wurde: Die Tanne sei speziell beschichtet worden, es leuchten kalte LED-Kerzen, und die typischen Silhouetten Hamburger Wahrzeichen sind in diesem Jahr aus Metall statt aus brennbarem Sperrholz. Auch die 300 Christbaumkugeln würden den Brandschutzanforderungen genügen.

Gespendet wurde der Weihnachtsbaum von der Lebenshilfe Hamburg. Der Lebenshilfe-Chor und der Rathaus-Chor begleiteten die Erleuchtung musikalisch. Der Baum soll bis zum Dreikönigstag in der Rathausdiele stehen. Zum Abschluss machte Veit noch ein Versprechen: "Es kommen auch noch Geschenke unter den Baum."