Hamburg

Alstertanne in Hamburg leuchtet wieder

28.11.2019, 18:19 Uhr | dpa

Sie leuchtet wieder: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Donnerstag die Lichter der Alstertanne eingeschaltet. Mit einem symbolischen Knopfdruck wurde die Tanne am Nachmittag illuminiert. Im Sommer sprudelt an dieser Stelle die Alsterfontäne. Seit mehr als 20 Jahren sorgt die Alstertanne zur Adventszeit für festliche Stimmung am Jungfernstieg. Der diesjährige Baum kommt aus der Nordheide.