Hamburg

Arbeitsagenturen im Norden stellen November-Zahlen vor

29.11.2019, 03:19 Uhr | dpa

Die Agenturen für Arbeit in Hamburg und Kiel informieren am Freitag (10.00 Uhr) über die Entwicklung des schleswig-holsteinischen und des Hamburger Arbeitsmarktes im Monat November. Nach verschiedenen Meldungen über eine schwächere Konjunktur in den vergangenen Monaten bleibt abzuwarten, ob sich diese Entwicklung der Wirtschaft bei den Arbeitslosenzahlen bereits bemerkbar macht. Der Arbeitsmarkt folgt der Wirtschaftsentwicklung in der Regel mit einer Verzögerung von sechs bis neun Monaten, weil die Arbeitgeber nicht gleich bei den ersten Krisenzeichen mit dem Personalabbau beginnen.

Zuletzt hatte sich der Hamburger Arbeitsmarkt mit seinem hohen Anteil von Dienstleistungsunternehmen als stabil erwiesen. Im August hatte die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze erstmals die Millionengrenze überschritten. Ende Oktober waren 64 377 Frauen und Männer in der Hansestadt arbeitslos gemeldet. Das waren 216 oder 0,3 Prozent weniger als vor einem Monat, aber 304 oder 0,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug jeweils 6,1 Prozent.

Für Schleswig-Holstein rechnen Experten damit, dass die Zahl der Arbeitslosen im November etwas höher ausgefallen ist als im Oktober. Sie gehen aber auch davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen niedriger war als im November vergangenen Jahres. Ende Oktober hatten im nördlichsten Bundesland 76 200 Menschen keinen festen Job. Das waren 2,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote betrug 4,8 Prozent - nach 5,0 Prozent vor einem Jahr.