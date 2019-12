Hamburg

Towers-Coach zu Niederlage: "Emotionale Dispziplin verloren"

01.12.2019, 15:10 Uhr | dpa

Hamburgs Trainer Mike Taylor in Aktion. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Trainer Mike Taylor hat sich nach dem Sturz der Hamburg Towers ans Tabellenende der Basketball-Bundesliga in Selbstkritik geübt. "Die Disziplin fängt beim Trainer an. Und wir haben nach der Pause unsere emotionale Disziplin verloren und zu häufig falsche Reaktionen gegenüber den Schiedsrichtern und Gegnern gezeigt", sagte der US-Amerikaner mit Blick auf die 81:95 (41:41)-Niederlage gegen medi Bayreuth am Samstagabend.

Auch der erst wenige Tage vor dem Spiel verpflichtete Michael Carrera war betroffen. Dem Venezolaner war zwar mit dem ersten Korb für die Towers nach zwölf Sekunden ein Einstand nach Maß gelungen, doch gut fünf Minuten vor dem Ende musste er das Feld nach einem disqualifizierenden Foul verlassen. Es war aus Sicht der Hanseaten der negative Höhepunkt einer Partie, in der mehrfach Spieler beider Mannschaften nach Fouls am Boden lagen.

"Ich weiß, dass Hamburg im Abstiegskampf steckt und habe das erwartet. Aber es ist eine schmale Linie, und die ist von einigen Hamburgern heute deutlich überschritten worden", kritisierte Gäste-Coach Raoul Korner den körperlichen Einsatz der Gastgeber.

Taylor zeigte sich froh über den Kampfgeist seiner Mannschaft und lobte Carrera: "Er hat einen starken ersten Eindruck vermittelt, uns zu Beginn mitgerissen." Nach verheißungsvollen acht Punkten im ersten Viertel sollte Carrera allerdings kein Korb mehr gelingen, während Jorge Gutierrez mit 21 Punkten zum besten Towers-Akteur avancierte. Das nächste Spiel bestreiten die Towers am 6. Dezember in Braunschweig.