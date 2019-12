Hamburg

Moderater Umsatzanstieg für Schleswig-Holsteins Industrie

02.12.2019, 10:24 Uhr | dpa

Die größeren Industriebetriebe in Schleswig-Holstein haben in den ersten neun Monaten des Jahres einen Gesamtumsatz von 24,6 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber den ersten drei Quartalen 2018 um 1,7 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Während der Absatz der Firmen innerhalb Deutschlands um 5,1 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro zulegte, sank die Auslandsnachfrage um 3,1 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro.

Exporte in Länder außerhalb der Euro-Zone sanken um 5,3 Prozent. Innerhalb der Eurozone stieg der Absatz leicht (plus 0,3 Prozent). Die Exportquote lag von Januar bis September mit 40 Prozent etwas niedriger als im Vorjahr (42 Prozent). Die höchsten Umsätze wurden nach Angaben des Statistikamts in den ersten drei Quartalen im Ernährungsgewerbe (4,7 Milliarden Euro) erzielt. Im Schnitt arbeiteten in den Industriebetrieben im Norden rund 111 000 Menschen. Das waren 1,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.