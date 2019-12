Hamburg

FDP will Negativliste für schädliche pädagogische Konzepte

03.12.2019, 05:57 Uhr | dpa

Hand in Hand tanzen Kinder und Erzieherinnen bei einem Bewegungsspiel in der Turnhalle einer Kita. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach der Diskussion um die umstrittene Spielmethode "Original Play" in Hamburger Kitas fordert die FDP eine Negativliste für fragwürdige oder gar schädliche pädagogische Konzepte. In der Vergangenheit habe die Kita-Aufsicht den Trägern wohl erst nach Bekanntwerden der Anwendung des Konzepts ihre ablehnende Haltung verdeutlicht, heißt es in einem Antrag der Fraktion für die Bürgerschaft. "Die Sozialbehörde hat es bislang versäumt, klare Kriterien vorzulegen, anhand derer sich die Kita-Träger bereits im Vorfeld orientieren können", sagte der familienpolitische Sprecher, Daniel Oetzel. "Wir fordern daher den Senat auf, eine Expertengruppe einzusetzen, die transparent Kriterien für eine Negativliste ausarbeitet, welche pädagogischen Konzepte enthält, die ohne Mehrwert oder gar schädlich für Kinder sind."