Trainer Luhukay beim FC St. Pauli fest im Sattel

03.12.2019, 08:45 Uhr | dpa

Auch nach acht sieglosen Pflichtspielen in Serie hält Fußball-Zweitligist FC St. Pauli an Trainer Jos Luhukay fest. "Ich habe ein großes Vertrauen in die fachliche Kompetenz von Jos Luhukay, die ich hier sehe und die er bei anderen Vereinen und in anderen Situationen schon deutlich nachgewiesen hat", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann dem "Hamburger Abendblatt" (Dienstag).

Nach zuletzt sieben erfolglosen Spielen in der Liga sowie dem Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals solle der 56 Jahre alte Niederländer die Zeit und die Möglichkeit bekommen, "in einer personellen Konstellation mit mehr Alternativen das spielen zu lassen, was er sich vorstellt", sagte Bornemann weiter. Teilweise hätten die Hamburger bis zu zehn verletzte Spieler gehabt. Bornemann: "Wenn dieser Faktor ein normales Maß hat, sind wir in dieser Liga absolut konkurrenzfähig."

In der Tabelle ist St. Pauli mit 15 Zählern auf Rang 15 abgerutscht, punktgleich mit dem 1. FC Nürnberg auf dem Relegationsplatz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und den SV Wehen Wiesbaden beträgt nur zwei Punkte. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) geht es für die Hamburger zum SSV Jahn Regensburg.