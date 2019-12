Hamburg

Hamburger Senat steckt mit Klimaplan ehrgeizige Ziele

03.12.2019, 13:36 Uhr | dpa

Mit der Festlegung konkreter C02-Einsparmengen in Tonnen hat sich der rot-grüne Hamburger Senat ehrgeizige Ziele zum Erreichen den Klimaziele bis 2030 gesetzt. In der Fortschreibung des Klimaplans, die am Dienstag verabschiedet wurde, sind mehr als 400 Maßnahmen aufgeführt, mit denen der CO2-Ausstoß gemessen am Wert von 1990 um insgesamt 55 Prozent gesenkt werden soll - unterteilt in die vier Sektoren "Verkehr", "Private Haushalte", "Gewerbe, Dienstleistung, Handel" und "Industrie". Insgesamt sollen in Hamburg bis 2030 7,1 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.

Ein neues Klimaschutzgesetz, das im Entwurf ebenfalls verabschiedet wurde, verankert die Ziele und deren regelmäßige Überarbeitung rechtsverbindlich. Außerdem soll die Begrenzung der Erderwärmung künftig als Staatsziel in der Präambel der Landesverfassung stehen.

"Wir werden mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen das 55-Prozent-Klimaschutzziel für 2030 sicher erreichen, dieses vermutlich sogar übertreffen", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) sprach vom "anspruchsvollsten und weitreichendsten Klimaschutzgesetz Deutschlands". Bis 2050 solle Hamburg klimaneutral werden.

Unter anderem soll ab 2023 für Neubauten eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen auf den Dächern gelten. Ölheizungen sollen bei Neubauten ab 2022 nicht mehr zulässig sein, vier Jahre später sollen sie auch in bestehenden Gebäuden nicht mehr ausgetauscht werden dürfen. Im Bereich der Mobilität setzt der Senat vor allem auf den Ausbau des Nahverkehrs, unter anderem durch den Schnellbahnausbau, zusätzliche Haltestellen und Express-Busse. Umstiegsanreize sollen aber auch durch autofreie Innenstadtzonen geschaffen werden.