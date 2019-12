Hamburg

Ex-Torhüter René Adler und Lilli Hollunder werden Eltern

04.12.2019, 10:55 Uhr | dpa

Der frühere Mainzer Bundesliga-Torhüter René Adler (34) und Schauspielerin Lilli Hollunder (33) werden Eltern. Das sagte Hollunder der Zeitschrift "Gala" im Interview. "Wir waren die Einzigen in unserem Freundeskreis, die keine Kinder haben, dazu das Alter, da ist ein gewisser Druck entstanden", erzählte die Schauspielerin. "Wir haben uns beide untersuchen lassen, aber medizinisch war alles in Ordnung. Da haben wir uns schon gefragt, was wir machen, wenn es nicht klappt."

Die Ehe habe unter der Situation gelitten, sagte Hollunder. "Wir haben uns viel gestritten. Die Kinderplanung hat als lustiges, aufregendes Abenteuer begonnen, und mit der Zeit wurde sie dann zur Belastungsprobe. Irgendwann hat René gesagt, komm, wir haken das jetzt erst einmal ab. Er wollte sich auf seine neue Karriere konzentrieren. Und da hat es dann geklappt."

Der einstige Nationalspieler Adler und Hollunder sind seit Oktober 2016 verheiratet, der Torhüter wechselte im Sommer 2017 zum 1. FSV Mainz 05. Er lief 14 Mal für die Nullfünfer in der Bundesliga auf, bevor er im Mai nach einer langen Verletzungspause sein Karriereende bekanntgab. Hollunder spielte in verschiedenen TV-Serien mit wie "Verbotene Liebe", "Lindenstraße" und "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei".