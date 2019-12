Hamburg

Robbie Williams gibt Mini-Konzert vor knapp 100 Leuten

05.12.2019, 19:51 Uhr | dpa

Vor gerade einmal 100 Leuten hat Popstar Robbie Williams in der Hamburger Speicherstadt ein exklusives Mini-Konzert gegeben. Williams spielte im Theater Kehrwieder 45 Minuten lang Lieder aus seinem neuen Weihnachtsalbum "The Christmas Present" und sang zudem Hits wie "Love my Life", "The Road to Mandalay" und "Feel". Begleitet wurde er dabei von acht Musikern und zwei Sängerinnen. Die Zuschauer hatten ihre Tickets bei Gewinnspielen von Radiostationen aus ganz Deutschland gewonnen.

Für das Pressefoto kurz vor dem Auftritt hatte Williams noch einen schwarzen Jogginganzug mit dem Vereinsemblem seines Lieblingsfußballvereins Port Valle FC aus seiner Heimatstadt Stoke-on-Trent getragen. Für den großen Auftritt auf der kleinen Bühne schlüpfte der Brite stattdessen in eine schwarze, eng anliegende Jeans und ein schwarzes Jackett.

Kathrin Horn aus dem thüringischen Blankenhain war eine der glücklichen Gewinnerinnen der raren Tickets. Die 52-Jährige hatte dafür mit drei Telefonen gleichzeitig bei dem Radiosender Antenne Thüringen angerufen und war durchgekommen. "Wenn ich die Stimme von Robbie Williams höre, wird mein Herz ganz ruhig und ich bin glücklich", sagte sie kurz vor dem Konzert.

Mega-Star Williams nutzte die gemütliche Bühne auch für Scherze mit seinem überwiegend weiblichen Publikum und schien Spaß beim Singen seiner Weihnachtslieder zu haben. "Auf einer Skala von 1 von 10 - wie weihnachtlich fühlt ihr euch gerade", fragte er beispielsweise an einer Stelle. Unzufrieden mit den Antworten ("eher so zwischen 4 und 6") legte Williams grinsend seine Version des Weihnachtsklassikers "Winterwonderland" nach.