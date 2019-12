Hamburg

Verkehrsfreigabe für A7-Lärmschutztunnel: Vollsperrung folgt

06.12.2019, 01:15 Uhr | dpa

Nach fünfjähriger Bauzeit will Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) heute den Verkehr durch beide Röhren des Schnelsener Lärmschutztunnels an der A7 symbolisch freigeben. Das Bauwerk ist nahezu fertiggestellt, von Montag an soll der Verkehr durch beide Tunnelröhren fließen. Derzeit werden die Autofahrer in Nord- und Südrichtung durch die Oströhre geleitet.

Zur Vorbereitung der neuen Verkehrsführung wird die Autobahn den Angaben zufolge am Wochenende zwischen Schnelsen-Nord und dem Dreieck Hamburg-Nordwest voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am heutigen Abend um 22.00 Uhr. Am Montagmorgen um 5.00 Uhr sollen zwei Spuren pro Tunnelröhre frei sein. Die dritte Spur je Fahrtrichtung soll erst im Januar befahrbar sein. Die Verkehrsbehörde rief die Autofahrer auf, an diesem Wochenende auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Ausweichstrecke für den überregionalen Verkehr soll die A1 sein. Die Behörde empfiehlt Autofahrern in Richtung Kiel/Flensburg, bereits am Horster Dreieck im Süden Hamburgs auf die A1 zu fahren und auf dieser Autobahn bis Bargteheide zu bleiben. Von dort geht es weiter über die A21 und die B205 zur A7 bei Neumünster. In Richtung Süden (Hannover) sollen Autofahrer die Umleitung in umgekehrter Richtung ab Neumünster nutzen.