Hamburg

Erster Duschbus für Obdachlose in Hamburg wird vorgestellt

06.12.2019, 01:21 Uhr | dpa

Ein Obdachloser liegt am bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in einem Schlafsack unter einer Brücke an der Helgoländer Allee. Foto: Bodo Marks/Archiv (Quelle: dpa)