Hamburg

Berger und Richter siegen beim X-Mass Run in Hamburg

08.12.2019, 16:13 Uhr | dpa

Eric Berger vom Verein Hamburg Running hat am 2. Adventssonntag den X-Mass Run in Hamburg gewonnen. Die 5-Kilometer-Runde, die durch das Millerntor-Stadion, um das Heiligengeistfeld und durch Planten un Blomen führte, legte er in 18:16 Minuten zurück. Zweiter wurde Christoph Deppe (Hamburg Running/18:28), Rang drei belegte Dennis Mehlfeld (Lübecker SC/18:55). Schnellste Frau war Ramona Richter (Norderstedt/21:16) vor Kerstin Schmidt (Kiel/21:39) und Lisa Femerling (Kaltenkirchen/21:50). Für die neunte Auflage hatten rund 3500 Teilnehmer gemeldet, von denen viele als Weihnachtsmann, Wichtel, Engel oder Rentier verkleidet unterwegs waren.