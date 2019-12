Hamburg

Hamburg will Bürger zum Umstieg auf Bus und Bahn anregen

11.12.2019, 15:04 Uhr | dpa

Mit der neuen U-Bahnlinie 5, Taktverdichtungen und vor allem mehr Bussen und Haltestellen sollen mehr Menschen zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel angeregt werden. "Wir wollen aktiv Angebote machen", sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung eines auf zehn Jahre angelegten "visionären Plans für die Mobilitätswende" in der Hansestadt. Der Straßenraum sei grenzwertig ausgelastet, ergänzte Tschentscher. "Wir brauchen mehr Kapazität." Einer Stadtbahn erteilte er aber erneut eine Absage.

Ziel der HVV-Unternehmen ist es, bis Ende der nächsten Dekade den "Hamburg-Takt" einzurichten. Er sieht vor, dass Menschen innerhalb von fünf Minuten Bus, U- und S-Bahn oder andere Mobilitätsangebote in Anspruch nehmen können. Bis 2030 soll der Anteil des Nahverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen in Hamburg von derzeit 22 Prozent auf rund 30 Prozent steigen.

"Es wird schrittweise besser werden", kündigte Tschentscher an. Bis 2030 soll die Zahl der Busse von aktuell 1500 bei den Verkehrsunternehmen um 750 emissionsfreie Fahrzeuge steigen. Parallel dazu sollen mehr als 600 Haltestellen im HVV-Gebiet geschaffen werden. Für die Umsetzung der Pläne benötigten die Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) rund 2500 zusätzliche Fahrer. Tschentscher rechnete bis 2030 mit Investitionen von zusätzlich mehreren hundert Millionen Euro.