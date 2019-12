Hamburg

Pilotprojekt: Pakete im Drogeriemarkt abgeben?

14.12.2019, 16:46 Uhr | dpa

In Hamburg kann man seine Pakete seit kurzem auch in Drogeriemärkten abholen. Ein entsprechendes Pilotprojekt haben die Hamburger Drogeriekette Budnikowsky und der Paketdienstleister DPD vor drei Monaten auf den Weg gebracht. In 20 Filialen können seitdem Pakete abgeholt und verschickt werden. "Das läuft aus unserer Sicht sehr gut und sehr vielversprechend", sagte ein DPD-Sprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Beide Unternehmen könnten sich eine Ausweitung des Projektes vorstellen. Noch sei man aber in der Testphase. Wie lange die noch dauern werde, war zunächst unklar. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Im Interview mit der Zeitung hatte Budnikowsky-Geschäftsführer Christoph Wöhlke dazu gesagt: "Allerdings muss man ganz genau schauen, in welchen Filialen das räumlich und personell sinnvoll ist".

In den Drogeriemärkten werden Abholung und Versand der Retoure- oder vorfrankierten Pakete in der Regel an der Kasse abgewickelt. Das übernehmen die Mitarbeiter der Filialen.

Die DPD-Kunden können zudem die Test-Filialen online als Wunsch-Zustellort angeben. "Das schont auch die innerstädtischen Verkehre" weil die Fahrer für mehrere Pakete nur eine Adresse anfahren müssten, sagte der DPD-Sprecher weiter. Das Projekt habe für beide Seiten Vorteile. Der Paketdienstleister könne sein Abgabepunkte-Netz verdichten und Budnikowsky könne die Kundenfrequenz erhöhen und so möglicherweise auch die Umsätze steigern.