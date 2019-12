Hamburg

Prozess gegen mutmaßliche IS-Unterstützerin: Urteil erwartet

16.12.2019, 03:46 Uhr | dpa

Im Prozess gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wird heute vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft wirft der aus Bremen stammenden Frau Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland in vier Fällen vor. Laut Anklage soll sie in Anschlagspläne eingebunden gewesen sein und sich 2016 dazu bereit erklärt haben, die Schleusung potenzieller Attentäter nach Deutschland zu unterstützen. Zum Prozessauftakt Anfang August hatte die Angeklagte die gegen sie erhobenen Vorwürfe bestritten. Die Bundesanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren. Die Verteidigung hingegen plädierte auf einen Freispruch.