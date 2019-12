Schaden in Millionenhöhe

Razzia in Hamburg wegen Betrugs mit Krebsmedikamenten

17.12.2019, 11:06 Uhr | t-online.de , dpa

In Hamburg steht eine Firma in Verdacht, mit Betrug bei Krebsmedikamenten einen Millionenschaden verursacht zu haben. Mitgemacht haben sollen auch Ärzte und Apotheker. Es läuft eine große Razzia.



Die Firma ZytoService in Hamburg steht in Verdacht, mit Betrug bei Krebsmedikamenten einen Millionen-Betrag ergaunert zu haben. Wie das ARD-Magazin "Panorama" berichtet, soll die Firma Ärzte bestochen haben, um an lukrative Rezepte von Krebsmedikamenten zu kommen. Seit Dienstagmorgen läuft eine Razzia mit rund 420 Polizisten und sechs Staatsanwälten in Hamburg.

Die Ermittlungen richteten sich gegen 14 Beschuldigte, darunter neun Ärzte, drei Apotheker und zwei Geschäftsführer von Pharmafirmen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg

Das sei eine der größten Razzien, die je in Hamburg von der Wirtschaftsstaatsanwaltschaft durchgeführt worden sei, hieß es. Es würden 47 Objekte, darunter Villen, Arztpraxen, Apotheken und ein Krankenhaus durchsucht.

Luxuswagen finanziert

Bei dem Betrug sollen die durch Bestechung erhaltenen Rezepte für die Herstellung von Krebsinfusionen über eine konzernnahe Apotheke zu Unrecht bei den Krankenkassen abgerechnet worden sein. Das berichtet die "Tagesschau". Die Ärzte sollen fürs Mitmachen mit sogenannten "Kickback"-Zahlungen von mehr als 500.000 Euro und der Überlassung luxuriöser Fahrzeuge und Praxiseinrichtungen entlohnt worden sein.







Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das betrügerische Geschäftsmodell bereits seit Januar 2017 betrieben wurde und dadurch ein Schaden von 8,6 Millionen entstanden sei.