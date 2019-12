Hamburg

Senat will zehn weitere Naturschutz-Ranger für Grünflächen

17.12.2019, 15:21 Uhr | dpa

Der Hamburger Senat will die Mittel für den Schutz und den Erhalt von Grünflächen dauerhaft um 17,5 Millionen Euro aufstocken. Von dem Geld sollen ab 2021 zehn weitere Naturschutz-Ranger, ein Grünkoordinator und neue Stellen für Grünmanager in den Bezirken bezahlt werden, teilte der Senat am Dienstag in Hamburg mit. "Wir haben die finanziellen und personellen Voraussetzungen in den Behörden geschaffen, damit sich Hamburg weiterhin als grüne Metropole am Wasser entwickelt", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Damit sichere der Senat die Lebensqualität der Stadt. Zukünftig könnten Grünanlagen nur bebaut werden, wenn hierfür ein Ausgleich geleistet werde.

Der Vorsitzende des Nabu Hamburg, Alexander Porschke, ist zufriedenen mit den vielen konkreten Maßnahmen: "Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln und der personellen Aufstockung gibt es nun eine Basis, die Handeln im Sinne des Naturschutzes möglich macht."

Nach Angaben des Senats stehen in Hamburg über 7000 Hektar unter Naturschutz und etwa doppelt so viele unter Landschaftsschutz. Sie machen zehn beziehungsweise knapp 20 Prozent der Landesfläche aus. Für beide Anteile sprach der Senat eine Bestandsgarantie aus. Die Nabu-Initiatie "Hamburgs Grün erhalten" sei der Ausgangspunkt für den Beschluss gewesen.