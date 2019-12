Hamburg

Berauschten Freigänger gestoppt: Zurück in Haft

17.12.2019, 15:23 Uhr | dpa

Ein berauschter Häftling auf Freigang ist am Montagabend mit 100 Stundenkilometer über die Hamburger Köhlbrandbrücke gerast - erlaubt sind 50. Als die Beamten den Fahrer anhielten, stellten sie fest, dass der 51-Jährige sich am Fahrzeug abstützen musste und sich kaum auf den Beinen halten konnte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Drogenschnelltest zeigte Kokainkonsum. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann eine Freiheitsstrafe wegen Kokainhandels verbüßt und Freigang hatte. Die Vollzugslockerung wurde widerrufen und der Führerschein einbehalten.