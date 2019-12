Hamburg

Unbekannte überfallen ältere Frauen in Hamburg

19.12.2019, 14:51 Uhr | dpa

Zwei Männer haben zwei auf Rollatoren angewiesene Frauen im Alter von 91 und 79 Jahren überfallen und Bargeld erbeutet. Die 91-jährige Frau war mit ihrem Einkauf am Dienstagmittag auf dem Heimweg, als sie im Stadtteil Lohbrügge unvermittelt von hinten von einem Mann angegriffen wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann ergriff die Handtasche der Frau und entriss sie ihr. Er flüchtete mit der Beute. In der Handtasche befand sich laut den Angaben neben Bargeld auch eine EC-Karte.

Im zweiten Fall wurde in Billstedt eine 79-jährige Frau, ebenfalls mit einem Rollator unterwegs, überfallen. Der männliche Täter trat demnach gegen 15.50 Uhr von hinten an die Frau heran und schubste sie gegen einen Zaun. Anschließend nahm er die Handtasche an sich und flüchtete.