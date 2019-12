Hamburg

Hadag will Hybrid-Schiffe mit Wasserstoff-Option einsetzen

20.12.2019, 13:03 Uhr | dpa

Die nächste Generation der Hadag-Hafenfähren soll weitgehend elektrisch und auf mittlere Sicht zusätzlich mit Wasserstoff fahren. Zum Jahresbeginn soll ein entsprechender Auftrag für drei neue Schiffe mit der Option auf weitere europaweit ausgeschrieben werden, teilte die Hadag am Freitag in Hamburg mit.

In einem ersten Schritt würden die Batterien nachts aufgeladen. Da die Ladung nicht für einen vollelektrischen Betrieb über den gesamten Tag ausreichen, sei ein so genannte Range-Extender notwendig, der zunächst mit einem Diesel-Generator betrieben werde. Sobald eine Genehmigung für den Betrieb mit Wasserstoff vorliege, könne stattdessen eine Brennstoffzelle eingesetzt werden. "Mit der Ausschreibung betreten wir neues Terrain, denn bislang gibt es in Deutschland und Europa noch keine vergleichbaren Konzepte für Hafenfähren", sagte Hadag-Vorstand Tobias Haack.

Die neuen Schiffe sollen mit 33 Metern auch etwas länger sein als die bisherigen Hadag-Hafenfähren und anders gestaltete Einstiegsbereiche aufweisen, um dem gestiegenen Fahrgast-Aufkommen gerecht zu werden. Die Hadag transportiert gegenwärtig auf sieben Linien mit 26 Fähren rund neun Millionen Passagiere im Jahr, das sind 25 000 pro Tag. Die neuen Schiffe sollen Ende 2021 oder Anfang 2022 ausgeliefert werden. In drei Jahren soll die Flotte dann rund 30 Schiffe umfassen und auf den Hauptlinien in einem engeren Takt fahren.