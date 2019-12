Hamburg

Entspannter Reiseverkehr am Wochenende vor Weihnachten

21.12.2019, 15:05 Uhr | dpa

Reisende in Norddeutschland konnten am Samstag entspannt in das vierte Adventswochenende starten. Größere Staus und Verkehrsbehinderungen blieben zunächst aus, wie die Lagedienste in Hamburg und Schleswig-Holstein mitteilten. Nur an der dänischen Grenze staute es sich teilweise auf wenigen Kilometern. Auch im Bahnverkehr in Norddeutschland mussten Reisende am Samstag nicht mit Behinderungen rechnen. "Wir können anhand der Buchungszahlen sehen, dass heute sehr viele Menschen unterwegs sind, aber bisher läuft alles planmäßig", erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Am Hamburger Flughafen sei die Lage ebenfalls entspannt, sagte eine Flughafensprecherin am Mittag. Es komme derzeit zu keinen nennenswerten Wartezeiten und das zusätzliche Reisendenaufkommen zu Weihnachten sei im Vergleich zum üblichen Reiseverkehr am Flughafen überschaubar. "Am Montag kann das allerdings noch einmal stärker werden, wenn auch noch Geschäftsreisende dazukommen", so die Sprecherin.