Hamburg

St.-Pauli-Stürmer Veerman glücklich über sein Comeback

26.12.2019, 12:47 Uhr | dpa

Am zweiten Weihnachtstag des Jahres 2018 lag Henk Veerman auf dem Operationstisch der Hamburger Universitätsklinik. Exakt zwölf Monate später machte sich der Stürmer des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli auf den Weg in einen Kurzurlaub auf Gran Canaria. "Ich hatte ein schweres Jahr und umso schöner ist es, so zurückzukommen", wurde Veerman am Donnerstag auf der Club-Homepage zitiert.

Am 22. Dezember 2018 hatte sich der 2,01 Meter lange Niederländer das Kreuzband und das Außenband im rechten Knie gerissen. Es folgten die Operation und zehn Monate Pause. Mit seinen drei Treffern bei den Siegen über den SV Wehen Wiesbaden (3:1) und Tabellenführer Arminia Bielefeld (3:0) trug der Angreifer maßgeblich zum Aufschwung der Kiezkicker am Jahresende bei. "Für mich war es nach der langen Verletzungspause ein sehr positiver Jahresabschluss. Ich bin sehr glücklich, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft weiterhelfen zu können", sagte Veerman.

Nach der Winterpause soll der Aufschwung des Tabellen-Elften weitergehen. Veerman: "Wir müssen nach dem Jahreswechsel vieles besser machen, das wissen wir auch. Wir wissen aber auch, dass wir die Qualität haben, es besser zu machen. Ich will dazu beitragen, indem ich hoffentlich viel spiele und der Mannschaft mit guten Leistungen und Toren weiterhelfen kann."