Zweiter Vorfall in wenigen Tagen

Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Hamburg

27.12.2019, 07:39 Uhr | t-online.de , dpa

Ein Polizeiauto hinter einer Absperrung (Symbolbild): In Hamburg wurden an den Weihnachtsfeiertagen zwei Zigarettenautomaten gesprengt. (Quelle: Andreas Arnold/dpa)

In Hamburg haben bislang Unbekannte einen Zigarettenautomat gesprengt. Sie konnten unerkannt flüchten – und möglicherweise war es nicht ihre erste Tat.

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomat in Hamburg-Eißendorf gesprengt. Nach einem lauten Knall alarmierten Anwohner die Polizei, wie ein Sprecher der Behörde am Freitagmorgen mitteilte. Wie genau die Täter den Automaten aufsprengten und ob sie etwas erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. Aber offenbar war die Tat kein Einzelfall.

Denn bereits am frühen Donnerstagmorgen war in der Nähe ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Zeugen alarmierten gegen 1.10 Uhr die Polizei. Diese rückte zur Sottorfer Dorfstraße aus, fand jedoch nur noch den zerstörten Automaten vor. Er wurde komplett leergeräumt, alle Zigaretten waren gestohlen.

Durch die Sprengung wurde außerdem ein in der Nähe parkendes Auto beschädigt. Zeugen berichteten zudem, dass ein Wagen kurz nach dem Knall vom Tatort wegfuhr. Ob es sich bei beiden Vorfällen um dieselben Täter handelt, soll jetzt geklärt werden.