Hamburg

Winterliches Wochenende im Norden

27.12.2019, 09:38 Uhr | dpa

Mit dem Wochenende wird das Wetter in Norddeutschland winterlicher. Es weht kaum Wind, so dass die Temperaturen abkühlen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Freitag werden Höchstwerten von 4 Grad erreicht, in der Nacht zum Samstag gibt es Frost.

Im Harz und in der Heide können Tiefstwerte von minus 5 Grad erreicht werden. Auch in Hamburg wird es mit minus 3 bis 4 Grad in der Nacht kühler. Am Samstag werden tagsüber Höchsttemperaturen von maximal 1 bis 2 Grad erwartet. Danach sorgt mildere Luft aus Süd-West dafür, dass die Temperaturen am Montag wieder auf bis zu 8 Grad steigen können.