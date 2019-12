Hamburg

Zoll stellt in Hamburg Tausende illegale Böller sicher

27.12.2019, 13:09 Uhr | dpa

Zöllner haben in Hamburg im Dezember fast 140 Kilogramm illegales Feuerwerk sichergestellt. Die mehr als 3800 in Deutschland nicht zugelassenen Feuerwerkskörper seien in Postsendungen aus dem Ausland gefunden worden, sagte Hauptzollamtssprecher Oliver Bachmann am Freitag. "Bei solchen Einfuhren vom illegalen Feuerwerkskörpern wird stets ein Strafverfahren eingeleitet." Die Fälle würden nun vom Zollfahndungsamt Hamburg weiterverfolgt.

Bachmann warnte vor illegalen Böllern. "Neben den zu erwartenden strafrechtlichen Konsequenzen könnte beim Abbrennen des Feuerwerks auch Gefahr für Leib und Leben bestehen." Zugelassenes Feuerwerk erkenne man an der CE-Kennzeichnung. "Fehlt die Kennzeichnung, ist die Einfuhr verboten und strafbar."