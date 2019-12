Hamburg

Towers streben gegen Rasta Vechta den ersten Heimsieg an

27.12.2019, 13:35 Uhr | dpa

Nach dem dritten Auswärtserfolg in der Basketball-Bundesliga und dem ersten Sieg mit mehr als 100 Punkten wollen die Hamburg Towers weiter Geschichte schreiben. Dem 102:90-Sieg bei den Telekom Baskets Bonn am 2. Weihnachtstag soll am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Rasta Vechta in der edel-optics.de Arena zum Jahresabschluss der erste Heimsieg folgen. Bislang stehen in fünf Partien fünf teils deutliche Niederlagen für den Gastgeber zu Buche.

"Wir entwickeln uns seit Wochen spürbar weiter. In Bonn haben wir uns endlich mit einem positiven Resultat belohnt. Dieses Momentum möchten wir mitnehmen, wir sind hungrig auf den ersten Heimsieg", betonte Cheftrainer Mike Taylor daher beim Blick auf das Duell mit Vechta. Fehlen wird den Hanseaten jedoch weiter Malik Müller (Bänderriss).

Die Gäste waren 2018/19 als Aufsteiger bis ins Halbfinale vorgestoßen und liegen auch aktuell auf einem Playoff-Rang. Coach Pedro Calles ist "Trainer des Jahres" in der BBL, über ihn sagt Taylor: "Pedro lässt häufig kleine Formationen aufs Feld, bei denen jeder Akteur eine hohe Qualität im Eins gegen Eins besitzt. Mir gefällt der Spielstil sehr gut, er ist schnell und athletisch."

Taylor geht daher auch davon aus, dass das Derby ein für die Besucher attraktives Spiel werden wird. "Hoffentlich können sich beide Vereine auf Jahre in der BBL etablieren, so dass sich eine gute Rivalität entwickelt", sagte er über die beiden Nordclubs.