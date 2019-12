Hamburg

Polizei twittert über Böllerverbot in fünf Sprachen

27.12.2019, 13:42 Uhr | dpa

Wenige Tage vor Silvester hat die Hamburger Polizei Informationen zum Böllerverbot rund um die Binnenalster in fünf Sprachen über Twitter verbreitet. Die Hinweise mit einer Karte zur Verbotszone und zu verbotenen Gegenständen twitterte sie am Freitag auf Deutsch sowie in englischer, türkischer, russischer und arabischer Sprache auf. "Wir haben letztes Jahr festgestellt, dass viele junge Menschen mit Migrationshintergrund an die Binnenalster kommen, insofern haben wir uns entschieden, die Informationen in verschiedenen Sprachen bereitszustellen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag.

In den Tweets weisen die Beamten darauf hin, dass in der Silvesternacht von 18:00 Uhr bis 01:00 Uhr das Feuerwerk rund um die Binnenalster verboten ist. Feuerwerkskörper dürfen nicht mitgenommen oder benutzt werden. Wunderkerzen, Knallerbsen und Tischfeuerwerk sind laut Flyer aber erlaubt. Wie die Polizei mitteilte, werden am Silvesterabend Beamte im Einsatz sein, um die Verbotszone zu kontrollieren.