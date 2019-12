Hamburg

Hamburger Polizei rüstet gegen Raser und Verbrecher auf

30.12.2019, 15:01 Uhr | dpa

Speziell ausgestattete Smartphones, schnellere Einsatzwagen, mehr mobile Blitzer sowie mehr Kollegen gegen Telefonbetrüger - die Hamburger Polizei will im Jahr 2020 gegen Verbrecher und Raser aufrüsten. "Wir wollen das mobile Arbeiten weiter vorantreiben. Die Kollegen werden jetzt nach und nach mit iPhones ausgestattet", sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Hamburg. Mithilfe einer speziellen App könnten die Kollegen dann schneller Personalien überprüfen und Kennzeichen-Abfragen machen, später sollen damit auch Fingerabdrücke genommen und Ausweise eingelesen werden können. Weniger Papierkram, mehr Präsenz auf den Straßen - das ist eine der Ziele der geplanten Digitalisierung. 4000 Handys sollen am Ende ausgegeben sein.

Ein zweiter Komplex ist der Kampf gegen Telefontrick-Betrüger. Das sei eines der wenigen Delikte, bei denen die Zahlen stiegen. Das soll mit mehr Personal und Kooperation mit Banken gestoppt werden.

2020 will die Polizei außerdem, weitere mobile Blitzanhänger und PS-stärkere Einsatzwagen kaufen. Zuvor hatten der Norddeutsche Rundfunk und das "Hamburger Abendblatt" berichtet.