Hilfe vom Bezirk

Sankt Pauli Museum muss vorerst doch nicht schließen

30.12.2019, 18:27 Uhr | dpa

Dem Sankt Pauli Museum von Kiezfotograf Günter Zint drohte wegen einer Mieterhöhung die Schließung. Doch jetzt gibt es neue Hoffnung – zumindest kurzfristig.

Das von Kiezfotograf Günter Zint in Hamburg gegründete Sankt Pauli Museum kann vorerst an seinem Standort in der Davidstraße bleiben. Die wegen einer größeren Mieterhöhung drohende Schließung sei zunächst abgewendet, bestätigte am Montag Julia Staron, Vorstand des Museumsvereins.



Die Koalition aus SPD, CDU und FDP in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte habe kurzfristig beschlossen, dem Museum finanziell zu helfen. Nach Informationen von NDR 90,3 wird der Bezirk Mehrkosten durch eine Mieterhöhung für das Museum für ein Jahr übernehmen.

"Verlängertes Weihnachten"

Das Museum zeigt unter anderem Exponate und Bilder, die die Entwicklung St. Paulis vom Mittelalter bis zur Gegenwart illustrieren. Es hatte am Samstag zunächst mitgeteilt, es müsse im März schließen. Grund sei eine neuerliche Mieterhöhung auf 6.300 Euro pro Monat. Staron sagte der Deutschen Presse-Agentur nun, die Unterstützung des Bezirks sei eine Riesenhilfe: "Die Arbeit des Museums ist gerettet, damit haben wir eine gute Chance für den Neustart."

Nun gebe es die Zeit, einen neuen Ort für das Museum zu finden, sollte es keine Lösung mit der Miete geben. Fotograf Zint sagte dem NDR: "Das ist für mich ein verlängertes Weihnachten."