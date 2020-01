Hamburg

Tschentscher betont Eigenständigkeit der Hamburger SPD

01.01.2020, 12:30 Uhr | dpa

Nach dem Wechsel an der Spitze der Bundes-SPD betonen die Hamburger Sozialdemokraten sieben Wochen vor der Bürgerschaftswahl ihre Eigenständigkeit. "Unser Kurs bleibt bestehen, unabhängig davon, wie sich die SPD bundesweit entwickelt", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher der Deutschen Presse-Agentur. "Was auch immer in Berlin passiert, wir sind als Hamburger SPD ein eigenständiger Landesverband." Ein Einsatz des neuen SPD-Führungsduos Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Wahlkampf sei nicht geplant. "Wir konnten sie schon deshalb gar nicht einplanen, weil ja nicht klar war, welches Duo den Bundesvorsitz übernimmt." Schon 2011 und 2015 habe die Hamburger SPD ihre Wahlkämpfe "ohne Bundespolitiker und sehr eigenständig geführt."