Gäste verärgert

Konzert in der Elbphilharmonie erstmals abgebrochen

03.01.2020, 21:35 Uhr | dpa

Nachdem die Mikrofone ausgefallen waren, begannen die Zuschauer in der Elbphilharmonie selbst ein Konzert anzustimmen. Sie sangen "Auf der Reeperbahn Nachts um halb eins" und das Orchester setzte promt mit ein. (Quelle: t-online.de)

Nach Tonausfall: Gänsehautmoment in Elbphilharmonie

Das hat es in der Geschichte der Elbphilharmonie noch nicht gegeben: Ein Konzert musste am Donnerstagabend abgebrochen werden. Die Reaktion einiger Gäste überraschte.

Wegen technischer Probleme ist erstmals ein Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg abgebrochen worden. Während eines Galakonzerts des St. Pauli Theaters am Donnerstagabend hatte es Probleme mit den Mikrofonen gegeben, wie der NDR und das "Hamburger Abendblatt" übereinstimmend berichteten.



Schon beim ersten Künstler, Volker Lechtenbrink, versagte das Mikrofon, und die Veranstaltung musste unterbrochen werden. Die Zuschauer reagierten demnach unterschiedlich: Während einige protestierten, reagierten andere Gäste mit einer spontanen Aktion deutlich positiver.

Nachdem auch Moderatorin Gerburg Jahnke nicht mehr zu verstehen war, wurde das Konzert endgültig abgebrochen.

Der Intendant des St. Pauli Theaters, Thomas Collien, teilte noch auf der Bühne mit, den Besuchern ein Angebot für eine Entschädigung machen zu wollen. Die Elbphilharmonie war am Freitag für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.