Frau auf Wanderweg in Hamburg mit Stichwaffe verletzt

03.01.2020, 19:30 Uhr | dpa

Eine Frau war mit einem Mann auf einem Wanderweg in Hamburg unterwegs, als sich ihnen eine Gruppe von Männern in den Weg stellte. Es kam zu einer Auseinandersetzung.

Ein Mann hat auf einem Wanderweg in Hamburg-Langenhorn eine Frau mit einer Stichwaffe verletzt. Die Frau war am Freitagvormittag in Begleitung eines Mannes auf dem Wanderweg in Richtung der U-Bahnstation Kiwittsmoor unterwegs, als sich ihnen eine Gruppe Männer in den Weg stellte, wie die Polizei mitteilte.



Da die Gruppe nicht ausweichen wollte, sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Begleiter der Frau und den Männern gekommen. Dabei habe einer der Männer aus der Gruppe eine Stichwaffe gezückt und die Frau am Unterarm verletzt. Die Frau kam mit einer Schnittverletzung ins Krankenhaus. Die Gruppe flüchtete.