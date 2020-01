Hamburg

300 Demonstranten beim Streik von Fridays for Future

03.01.2020, 16:18 Uhr | dpa

Teilnehmer der Klima-Demonstration Fridays for Future in Hamburg. Foto: Georg Wendt/dpa (Quelle: dpa)

Rund 300 Umweltschützer der Bewegung Fridays for Future sind nach Polizeiangaben am Freitag beim ersten Klimastreik im neuen Jahr in Hamburg auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Echter Klimaschutz statt nur guter Vorsätze" demonstrierten die Aktivisten für eine andere Klimapolitik. Die Demonstranten zogen durch Hamburg-Harburg mit einer Schlusskundgebung auf dem Harburger Rathausvorplatz. Bis Sonntag soll es nach Angaben der Veranstalter an der TU Hamburg Harburg einen Kongress mit Aktivisten aus ganz Deutschland geben. Er soll die Möglichkeit bieten, sich intern besser zu vernetzen und sich gegenseitig fortzubilden.