Hamburg

Hamburger Stiftungsvermögen aufgestockt

08.01.2020, 17:28 Uhr | dpa

Durch die Anerkennung von 25 neuen Stiftungen in Hamburg im vergangenen Jahr ist das gesamte Stiftungsvermögen um rund 20 Millionen Euro gewachsen. In der Hansestadt seien nun mehr als 1440 Stiftungen ansässig, teilte die Justizbehörde am Mittwoch mit. Sie verfügten über ein Vermögen von insgesamt knapp 10 Milliarden Euro. Die Neugründungen verfolgen den Angaben zufolge vor allem soziale Zwecke und Aufgaben im Bereich Umwelt- und Naturschutz, in Erziehung und Weiterbildung sowie Wissenschaft, Forschung und Völkerverständigung.