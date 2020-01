Hamburg

Abgebrochenes Konzert: Neuer Anlauf in der Elbphilharmonie

Es war ein Novum in der Elbphilharmonie: Die Sänger waren kaum zu hören, dafür sang das Publikum. Eine Woche nach einer schief gelaufenen Veranstaltung des St. Pauli Theaters im Konzerthaus steht nun ein Termin für einen neuen Anlauf fest. Am 2. Juli werde die Wiederholung des Neujahrskonzerts stattfinden, teilte das Theater am Mittwoch mit. Die Eintrittskarten vom 2. Januar gelten demnach auch für die Neuauflage oder können gegen Erstattung des Eintrittspreises zurückgegeben werden.



Das Programm bleibt den Angaben zufolge unverändert: Als Stargast wird erneut Sängerin Gitte Haenning erwartet. Daneben werden auch wieder die beiden "Hamburger Legenden" Volker Lechtenbrink und Stefan Gwildis auf der Bühne stehen.



Wegen technischer Probleme war vor einer Woche erstmals ein Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie abgebrochen worden. Während des Galakonzerts des St. Pauli Theaters hatte es Probleme mit den Mikrofonen gegeben. Schon beim ersten Künstler, Volker Lechtenbrink, versagte das Mikrofon, die Veranstaltung musste unterbrochen werden. Die Zuschauer reagierten unterschiedlich: Während einige protestierten, stimmten andere spontan den Klassiker "Auf der Reeperbahn nachts um halb Eins" an. Nachdem auch Moderatorin Gerburg Jahnke nicht mehr zu verstehen war, wurde das Konzert endgültig abgebrochen. Der technische Defekt sei bei einem angemieteten Tonmischpult aufgetreten und habe sich im Laufe der Veranstaltung nicht beheben lassen, teilte ein Sprecher der Elbphilharmonie damals mit.