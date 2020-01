Hamburg

Claudia Roth fordert in Hamburg mehr "Bürgerinnenschaft"

09.01.2020, 21:23 Uhr | dpa

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat in Hamburg mehr "Bürgerinnenschaft" gefordert. "Lassen Sie es uns leben, was ich ohnehin mit Hamburg tief verbinde und das ich mir noch viel mehr wünsche im neuen Jahr: Bürgerschaft im wahrsten Sinne des Wortes oder Bürgerinnenschaft", sagte sie am Donnerstag auf dem Blankeneser Neujahrsempfang. Das umschreibe für sie einen gesellschaftlichen und politischen Umgang, der Raum lasse für gegenseitigen Respekt "und auch mal für ein Augenzwinkern".

Zuvor hatte sie auf die nach ihren Worten apokalyptischen Buschbrände in Australien verwiesen und hinzugefügt: "Schließlich brennt die Erde im übertragenen Sinne aber auch bei uns, (...) wenn da wieder Abgeordnete in den Parlamenten sitzen, die meinen bestimmen zu dürfen, wer dazugehört, Maskulinismus, Ewiggestrige, die wollen, dass wir uns gewöhnen, an ihre entgrenzte Sprache, an die ständigen Angriffe auf Minderheiten, an ihre Ideologie der Ungleichwertigkeit, an ihren Versuch der Entsorgung der Geschichte."

Gastgeber Klaus Schümann, der das Stadtmagazin "Hamburger Klönschnack" herausgibt, bezeichnet die Veranstaltung im Hotel Süllberg als "politischen Aschermittwoch des Nordens". Der Neujahrsempfang fand zum 25. Mal in dem Hamburger Elbvorort statt.