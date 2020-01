Hamburg

Schalke mit Gregoritsch beim Test gegen den HSV

10.01.2020, 05:33 Uhr | dpa

Vier Tage nach dem Trainingsstart bestreitet Fußball-Zweitligist Hamburger SV sein erstes Testspiel des Jahres. Der Gegner ist am Freitagabend ein Schwergewicht: Schalke 04. "Nach einem etwas schwächeren Jahr schreibt Schalke in dieser Saison wieder positive Schlagzeilen", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking. Die Gelsenkirchener haben sich in den vergangenen Tagen im Trainingslager unter spanischer Sonne vorbereitet. Ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truide ging mit 0:1 verloren.

Seine Rückkehr nach Hamburg erlebt der zum FC Schalke gewechselte österreichische Nationalspieler Michael Gregoritsch. Der Anpfiff der Partie im Volksparkstadion erfolgt um 18.00 Uhr. Wer es nicht ins Stadion schafft, kann das Spiel im Internet (hsv.tv; youtube.de) verfolgen.