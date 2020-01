Hamburg

Hamburger AfD will Landesvorstand neu bestimmen

11.01.2020, 11:23 Uhr | dpa

Die Hamburger AfD hat am Samstagmorgen ihren Landesparteitag fortgesetzt. Im Mittelpunkt stand die Wahl des Landesvorstandes. Zuvor wollte der amtierende Vorstand einen Rechenschaftsbericht ablegen. Für die Aussprache darüber schloss der Parteitag die Presse aus. Der Bürgerschaftsabgeordnete Detlef Ehlebracht begründete seinen Antrag damit, dass einzelne Parteitagsmitglieder die Öffentlichkeit nutzen könnten, um der Partei sechs Wochen vor der Bürgerschaftswahl Schaden zuzufügen.

Zur Wiederwahl als Landesvorsitzender wollte Amtsinhaber und Fraktionsvorsitzender Dirk Nockemann antreten, der auch als Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar ist.

Der Parteitag hatte am Freitagabend begleitet von lautstarken Protesten in der Berufsbildenden Schule für Medien und Kommunikation in Dulsberg begonnen.