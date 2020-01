Hamburg

S-Bahnverkehr in Hamburg massiv gestört

13.01.2020, 08:31 Uhr | dpa

Am Hamburger Hauptbahnhof ist am Montagmorgen der S-Bahnverkehr massiv behindert worden. Eine Person sei um 7.10 Uhr von einer S-Bahn erfasst worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Bahnsteig sei für den Einsatz geräumt worden. Die S-Bahn twitterte am Morgen, es gebe Zugausfälle und Verspätungen im gesamten Netz.