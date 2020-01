Hamburg

Prozess um ehemaligen SS-Wachmann: Beamter sagt aus

17.01.2020, 02:50 Uhr | dpa

Der 93-jährige Angeklagte wird in den Gerichtssaal gebracht. Foto: Georg Wendt/dpa Pool/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Mit der Befragung eines Vernehmungsbeamten wird heute der Prozess gegen einen ehemaligen SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof fortgesetzt. Der Zeuge soll Aussagen darüber machen, was der 93 Jahre alte Angeklagte in einer ersten Vernehmung zu den Vorwürfen gesagt hatte. Zudem sollen die Nebenkläger weitere Fragen an den Angeklagten stellen können.

Der in Hamburg lebende Beschuldigte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Dem Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vorgeworfen. Er soll im KZ Stutthof "die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt" haben. Zu seinen Aufgaben habe es gehört, die Flucht, Revolte und Befreiung von Gefangenen zu verhindern.

Der Fall wird vor der Jugendstrafkammer verhandelt, weil der Beschuldigte zur Tatzeit 18 Jahre alt war. Mit Blick auf die Gesundheit des 93-Jährigen dauert ein Prozesstag in der Regel nur etwa zwei Stunden. Das Gericht hat mittlerweile zehn neue Termine bis Mitte Mai angesetzt.