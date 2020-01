Hamburg

Premiere mit Devid Striesow als "Iwanow" in Hamburg

19.01.2020, 09:58 Uhr | dpa

Mit dem renommierten Fernsehdarsteller Devid Striesow (49, "Unterm Birnbaum") in der Titelrolle hat Anton Tschechows Tragödie "Iwanow" am Samstagabend Premiere im Deutschen Schauspielhaus Hamburg gefeiert. Die dreistündige Darbietung war von Intendantin Karin Beier inszeniert worden. Auf leerer, dunkler Bühne und mit Schauspielern in moderner Kleidung erzählt die Regisseurin die 1887 uraufgeführte Geschichte vom Niedergang einer ursprünglich wohlhabenden, doch längst in Egoismus, innerer Leere und Ziellosigkeit erstarrten Gesellschaft.

Striesow verkörpert einen bankrotten Gutsbesitzer, der aus Empathielosigkeit seine schwerkranke Frau dem Tod ausliefert, um anschließend einem vermögenden jungen Mädchen, das ihn mit seiner Liebe retten will, die Ehe zu versprechen. Das soziale Panorama, mit dem Beier sichtlich die Gegenwart spiegeln will, wird unter anderem von Angelika Richter, Lina Beckmann, Eva Mattes, Samuel Weiss, Ernst Stötzner dargestellt.