Hamburg

Tschentscher: Scholz wäre geeigneter Kanzlerkandidat

21.01.2020, 06:01 Uhr | dpa

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hält Finanzminister Olaf Scholz nach eigener Aussage für einen geeigneten Kanzlerkandidaten der SPD. Auf eine entsprechende Frage sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel": "Ja, unbedingt." Scholz sei einer der besten Politiker Deutschlands. Er selbst sei ein anderer Typ als Scholz, so Tschentscher: "Ich habe, glaube ich, mehr Freude daran, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, mache auch gerne mal Small Talk. Deshalb sagen viele, dass ich nahbarer erscheine."

Tschentscher ist seit 2018 Bürgermeister in Hamburg. Dort folgte er auf Scholz. Am 23. Februar findet in Hamburg die Bürgerschaftswahl statt.