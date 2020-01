Hamburg

Grüne wollen Radverkehr im Hamburg massiv ausbauen

23.01.2020, 16:34 Uhr | dpa

Gänse und ein Fahrradfahrer sind bei untergehender Sonne an der Außenalster in Hamburg unterwegs. Foto: Bodo Marks/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Mit mehr und besseren Radwegen, sicheren Abstellmöglichkeiten, flächendeckenden Stadtradstationen und erheblich mehr Geld wollen die Grünen den Ausbau Hamburgs zur Fahrradstadt vorantreiben. Neben den Plänen zur autofreien Innenstadt und dem HVV-Ticketsystem sei der Radverkehr "der zentrale Schlüssel für das Gelingen der Verkehrswende", sagte Bürgermeisterkandidatin Katharina Fegebank am Donnerstag bei der Vorstellung der Radverkehrsstrategie 2030. Immer mehr Menschen in der Stadt legten ihre Wege mit dem Fahrrad zurück. "Das zeigt, dass die Hamburgerinnen und Hamburger tatsächlich die Fahrradstadt wollen."

Dass in Hamburg im vergangenen Jahr das mit der SPD vereinbarte Ziel beim Straßenausbau übertroffen, beim Radwegeausbau aber erneut verfehlt wurde, zeige, "dass wir noch größere Anstrengung unternehmen müssen", sagte Fegebank. "Da sehen wir in den nächsten Jahren den absoluten Fokus in unserer Verkehrspolitik."