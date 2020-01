Hamburg

Hamburg Towers gegen Würzburg ohne gesperrten Kapitän Beech

24.01.2020, 15:19 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers muss im Spiel am Samstag (20.30 Uhr) gegen s.Oliver Würzburg auf seinen Kapitän Beau Beech verzichten. Der US-Amerikaner wurde am Freitag vom Bundesliga-Spielleiter für ein Spiel gesperrt. Grund ist eine Tätlichkeit "in einem minderschweren Fall" bei der 98:101-Niederlage des Aufsteigers am vergangenen Sonntag bei den Merlins Crailsheim. Zudem muss der 25 Jahre alte Forward 2000 Euro Geldstrafe zahlen. Der Club verzichtete auf einen Einspruch.