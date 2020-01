Hamburg

Blutiger Angriff auf Paar in Altona: Urteil erwartet

28.01.2020, 03:03 Uhr | dpa

Im Prozess um einen blutigen Angriff auf ein Paar in Hamburg-Altona wird heute (10.15 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft habe achteinhalb Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung sprach sich für eine Verurteilung über bis zu fünf Jahren aus, wie die Gerichtspressestelle am Donnerstag mitteilte. Der 30 Jahre alte Afghane soll laut Anklage am 23. Juni vergangenen Jahres versucht haben, seine ehemalige Lebensgefährtin und deren neuen Partner zu töten. Motiv sei seine Wut über die neue Beziehung gewesen, hatte die Staatsanwaltschaft zum Prozessbeginn mitgeteilt.

Er habe der Frau mit einem Glasaschenbecher mehrfach auf den Kopf geschlagen und sie dann mit einem Küchenhandtuch gewürgt. Als ihr Freund ihr zu Hilfe kam, hätten die Mutter und ihre beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren aus der Wohnung flüchten können. Doch dann soll der Angeklagte den Mann mit einem Messer angegriffen und den Freund schwer an Rücken und Hals verletzt haben.