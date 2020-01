Hamburg

Bahn investiert gut eine Milliarde Euro in Norddeutschland

29.01.2020, 14:51 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 1,1 Milliarden Euro in die Infrastruktur in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen stecken. Wie eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch in Hamburg ankündigte, wird das Geld etwa für den Neu- oder Ausbau bei der Marschbahn und auf der Strecke Salzbergen–Norddeich sowie an zahlreichen Brücken ausgegeben. Rund 130 Bahnhöfe im Norden würden zudem modernisiert, ebenso 280 Kilometer Gleise. 2019 wurden im Norden den Angaben nach rund 80 Stationen modernisiert, etwa durch den Bau von Aufzügen und Rolltreppen.